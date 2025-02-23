Пентагон увольняет 5400 гражданских работников, ожидают еще десятки тысяч увольнений

Пентагон объявил о планах уволить 5-8% своего гражданского персонала, начиная со следующей недели с увольнения 5400 работников, находящихся на испытательном сроке.

Об этом говорится в заявлении представителя Министерства обороны США, пишет "Европейская правда".

За первыми увольнениями гражданских лиц последует замораживание найма на работу в Министерстве обороны для анализа потребностей армии в военном персонале в соответствии с политическими целями Дональда Трампа.

"Мы планируем сократить гражданский персонал министерства на 5-8% с целью повышения эффективности и переориентации министерства на приоритеты президента и восстановления боеготовности вооруженных сил", – заявил Дарин Селник, исполняющий обязанности заместителя министра обороны по вопросам персонала и боеготовности

"Это просто не в интересах общества удерживать людей, чей вклад не является критически важным для миссии. Налогоплательщики заслуживают того, чтобы мы тщательно проанализировали наш личный состав сверху донизу, чтобы понять, где мы можем устранить лишних работников", – добавил он.

Накануне Дональд Трамп распорядился уволить председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна. Браун был утвержден в должности в сентябре 2023 года – менее двух лет назад.

Отставку Брауна и нескольких других генералов, которые ранее выступали с заявлениями, противоречащими политике американского президента Дональда Трампа, ранее анонсировали в СМИ.