В правительстве Сербии ищут виновных после "предательства" России в ООН

Вице-премьер Сербии Александар Вулин назвал позором и предательством голосование Сербии в ООН за антироссийскую резолюцию и призвал главу МИД взять на себя ответственность.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Вулина приводит РТРС.

Вулин заявил, что "позор в ООН" не должен был произойти, а представители Сербии в ООН своим голосованием "опозорили и смутили нас".

"Я не верю в ошибку, потому что нет ни одного серба, который бы не подумал, голосуя против России, нашего единственного исторически неизменного союзника. Я не верю в ошибки, но верю в предательство. Президент Александар Вучич действовал честно и подтвердил, что это не позиция Сербии и что это не наша политика", – заявил Вулин.

Он подчеркнул, что "это голосование против Сербии, против сербов и против Александара Вучича и его политики".

"Министр иностранных дел должен взять на себя ответственность за нанесенный нам позор и понести все политические последствия... Это голосование – позор, за который надо отвечать", – сказал Вулин.

Сербский президент Александар Вучич заявил, что Сербия проголосовала за европейскую резолюцию по Украине на Генассамблее ООН, но считает, что допустила ошибку и следовало воздержаться.

Напомним, в понедельник Генеральная ассамблея ООН одобрила 93 голосами резолюцию с осуждением российской агрессии, инициированную Украиной и европейскими партнерами.

Соединенные Штаты проголосовали против – наряду с Россией и менее чем двумя десятками других стран.