Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а также после заявления президента США о том, что президент Украины не готов к миру.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, пишет "Европейская правда".

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновника Белого дома, что пресс-конференция президентов Украины и США отменена.

Зеленский, покидая Белый дом, не отреагировал на вопрос журналистов о том, было ли подписано соглашение об ископаемых.

Президент Украины покидает Белый дом скрин с трансляции

Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине.

После этого Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Штатами, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

Президент США также сказал на встрече с президентом Зеленским, что он выступает и за Украину, и за Россию.