Макрон после скандала в Белом доме: надо уважать тех, кто борется

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Его заявление приводит Le Figaro, пишет "Европейская правда".

"Вы должны уважать тех, кто борется", – коротко сказал Макрон во время визита в Португалию.

Он добавил, что нельзя забывать, что есть "агрессор и жертва", что надо "благодарить всех тех, кто помогал".

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Соглашение о минералах между США и Украиной сорвалось.

Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о поддержке украинского народа и украинского президента.