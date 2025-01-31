У Швеції звільнили пʼятьох затриманих у звʼязку з убивством "палія Корану"

П'ятеро чоловіків, заарештованих напередодні за підозрою у вбивстві іракського біженця Салвана Моміки, відомого акціями зі спалювання Корану, вийшли на свободу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

За словами прокурора Расмуса Омана, який веде справу про вбивство Моміки, підозра стосовно затриманих була помʼякшена, і він вирішив, що підстав для обмеження їхньої волі немає.

Як дізналось SVT, усі затримані, окрім одного, раніше не мали судимостей, тому навіть у поліцейських виникло багато запитань, "оскільки це не типові злочинці, яких зазвичай можна зустріти у справах про насильницькі злочини".

Реклама:

Тіло Салвана Моміки з вогнепальними пораненнями виявили пізно ввечері у середу в будинку у Седертельє, що є передмістям Стокгольма.

Шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон не виключив, що вбивство іракського біженця може бути повʼязане з діяльністю "іноземної держави".

Чоловік приїхав до Швеції з Іраку в 2018 році і пізніше отримав посвідку на проживання. Він став відомим громадськості влітку 2023 року, коли кілька разів публічно спалював Коран в розпал процесу вступу Швеції до НАТО.

Минулого літа Моміка отримав дозвіл на тимчасове проживання в Швеції на один рік.