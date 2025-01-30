Премʼєр Швеції допускає іноземний слід у вбивстві "палія Корану"

Шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон не виключив, що вбивство іракського біженця Салвана Моміки може бути повʼязане з діяльністю "іноземної держави".

Його слова на пресконференції цитує Dagens Nyheder, повідомляє "Європейська правда".

Крістерссон заявив, що поки рано говорити про наслідки вбивства Моміки для ситуації з безпекою в Швеції, поки не буде встановлено, хто або що за ним стоїть.

"Я можу гарантувати, що служби безпеки глибоко залучені в цю справу, тому що, очевидно, існує ризик, що існують також зв'язки з іноземними державами", – сказав він.

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Водночас премʼєр Швеції додав, що наразі доказів такої причетності немає.

Тіло Салвана Моміки з вогнепальними пораненнями виявили пізно ввечері у середу в будинку у Седертельє, що є передмістям Стокгольма.

Чоловік приїхав до Швеції з Іраку в 2018 році і пізніше отримав посвідку на проживання. Він став відомим громадськості влітку 2023 року, коли кілька разів публічно спалював Коран в розпал процесу вступу Швеції до НАТО.

Минулого літа Моміка отримав дозвіл на тимчасове проживання в Швеції на один рік.