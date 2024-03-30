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Немецкий министр призвал "друга Путина" Шредера уйти из СДПГ

Новости — Суббота, 30 марта 2024, 10:36 — Иванна Костина

Министр здравоохранения Германии, член Социал-демократической партии (СДПГ) Карл Лаутербах призвал экс-канцлера Герхарда Шредера покинуть партию из-за близости к лидеру РФ Владимиру Путину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал в Twitter (X).

Лаутербах отметил, что когда-то очень уважал Герхарда Шредера, поскольку, по его словам, тот имел смелость проводить реформы, даже если не все шло как следует.

"Сегодня, к сожалению, за него стыдно. Он больше не имеет ничего общего с СДПГ. Как "друг" Путина, он должен просто выйти из нашей партии", – заявил немецкий министр.

Лаутербах сослался на интервью со Шредером, которое взяло у него информационное агентство dpa. В нем бывший канцлер четко дал понять, что он верен своей дружбе с Путиным более чем через два года после нападения России на Украину. Шредер обосновал это тем, что его хорошие связи с Кремлем, возможно, помогут положить конец войне в Украине: "Мы много лет разумно работали вместе. Возможно, это все еще может помочь найти решение путем переговоров, я не вижу другого решения".

Ранее Шредер поддержал действующего канцлера Олафа Шольца, который отказался поставлять Украине ракеты Taurus.

В октябре прошлого года он рассказывал, что США якобы сорвали "мирные переговоры" между Украиной и Россией в начале полномасштабного вторжения, а его Киев приглашал в качестве посредника.

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