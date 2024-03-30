Немецкий министр призвал "друга Путина" Шредера уйти из СДПГ

Министр здравоохранения Германии, член Социал-демократической партии (СДПГ) Карл Лаутербах призвал экс-канцлера Герхарда Шредера покинуть партию из-за близости к лидеру РФ Владимиру Путину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал в Twitter (X).

Лаутербах отметил, что когда-то очень уважал Герхарда Шредера, поскольку, по его словам, тот имел смелость проводить реформы, даже если не все шло как следует.

"Сегодня, к сожалению, за него стыдно. Он больше не имеет ничего общего с СДПГ. Как "друг" Путина, он должен просто выйти из нашей партии", – заявил немецкий министр.

Ich habe Gerd Schröder einmal sehr geschätzt, er hatte Mut, Reformen anzupacken, auch wenn nicht alles richtig war. Heute muss man sich leider für ihn schämen. Mit der SPD hat das nichts mehr zu tun. Als „Freund“ Putins sollte er bei uns einfach austreten. https://t.co/oDIASVtzGs – Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) March 29, 2024

Лаутербах сослался на интервью со Шредером, которое взяло у него информационное агентство dpa. В нем бывший канцлер четко дал понять, что он верен своей дружбе с Путиным более чем через два года после нападения России на Украину. Шредер обосновал это тем, что его хорошие связи с Кремлем, возможно, помогут положить конец войне в Украине: "Мы много лет разумно работали вместе. Возможно, это все еще может помочь найти решение путем переговоров, я не вижу другого решения".

Ранее Шредер поддержал действующего канцлера Олафа Шольца, который отказался поставлять Украине ракеты Taurus.

В октябре прошлого года он рассказывал, что США якобы сорвали "мирные переговоры" между Украиной и Россией в начале полномасштабного вторжения, а его Киев приглашал в качестве посредника.