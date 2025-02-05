Глава МИД Турции назвал планы Трампа на Газу неприемлемым

Главный дипломат Турции Хакан Фидан в среду раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа о том, чтобы Соединенные Штаты взяли под свой контроль сектор Газы и переселили палестинцев в другие страны.

Заявление Фидана приводит агентство AFP, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Турции сказал, что переселение палестинцев из Газы – это то, с чем "ни мы, ни регион не можем смириться".

"Это неприемлемый вопрос", – сказал Фидан, отметив, что „неправильно даже выносить этот вопрос на обсуждение".

Реклама:

Напомним, что 4 февраля вечером Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план Трампа по захвату сектора Газы, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.

Посол США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что предложение Дональда Трампа по переселению палестинцев даст им "больше надежды" на лучшее будущее.

Иордания и Египет отвергают идею переселения палестинцев – а посол Палестины в ООН говорит, что "наша родина – это наша родина".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху назвал план Трампа идеей, на которую "стоит обратить внимание".