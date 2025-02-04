Опрос показал падение партии Мерца после сотрудничества с ультраправыми

Поддержка немецкого консервативного блока ХДС/ХСС снизилась после того, как он пошел на ситуативное сотрудничество с ультраправой "Альтернативой для Германии" в Бундестаге.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Forsa по заказу телеканалов RTL и n-tv, пишет "Европейская правда".

В опросе Forsa блок ХДС/ХСС до сих пор держит лидерство, но с результатом 28% – это на два процентных пункта меньше, чем неделю назад.

На втором и третьем местах – ультраправая "АдГ" и Социал-демократическая партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца с 20% и 16% соответственно.

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Между тем несколько улучшились результаты немецких "Зеленых" и Левых – 15% и 5% соответственно, у каждого – на один процентный пункт больше, чем неделей ранее.

Остальные немецкие партии в опросе Forsa не преодолевают 5-процентный проходной барьер.

Отметим, что опрос Forsa является первым крупным опросом, который состоялся после противоречивого голосования в Бундестаге за инициативу лидера ХДС Фридриха Мерца за усиление миграции, которая прошла при поддержке "АдГ".

Критики обвинили Мерца и его партию в том, что они нарушили многолетнюю договоренность политических партий Германии не сотрудничать с ультраправыми.

Протесты против нового направления партии ХДС прошли по всей Германии. Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.