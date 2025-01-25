Маск выступил на мероприятии "Альтернативы для Германии" по видеосвязи

Американский миллиардер Илон Маск по видеосвязи выступил на мероприятии ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в городе Галле.

Об этом сообщает Zeit, информирует "Европейская правда".

Маск включился по видеосвязи с США в начале речи лидера "АдН" Алис Вайдель.

AFP

Миллиардер назвал "АдН" "надеждой для Германии".

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"Боритесь за великое будущее Германии", – сказал Маск под аплодисменты около 4500 сторонников ультраправой политсилы.

Он пожаловался на то, что "слишком много внимания уделяется вине за прошлое" и что ее нужно оставить в прошлом.

Маск также считает, что Вайдель была бы очень полезной для Германии в качестве канцлера.

Он добавил, что "АдН" пользуется его полной поддержкой, а также, по его мнению, поддержкой администрации Дональда Трампа.

Опрос показал, что большинство немцев считают, что поддержка Маском ультраправой "Альтернативы для Германии" положительно повлияла на позиции партии перед досрочными выборами 23 февраля.

За полтора месяца до досрочных выборов "Альтернатива для Германии" демонстрирует рост рейтингов.