Премьер Грузии все еще считает членство в ЕС до 2030 года достижимым

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе "оптимистичен" в отношении перспектив страны присоединиться к ЕС до 2030 года.

Об этом он сказал в интервью Euronews, сообщает "Европейская правда".

В своём первом интервью после того, как власти Грузии объявили о паузе в переговорах о вступлении в ЕС, премьер Кобахидзе заявил, что мяч сейчас на поле Брюсселя, и что Евросоюз должен быть более гибким в своём подходе к новым членам.

Кобахидзе сказал, что Грузия сталкивается с "некоторыми значительными проблемами с европейской бюрократией", но подчеркнул, что он все еще "очень оптимистичен" в отношении того, что его страна получит членство в ЕС к 2030 году.

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"(Мы) будем последовательно идти к этой цели и надеемся, что подход к Грузии будет более справедливым в ближайшие годы", – сказал он.

В ноябре Кобахидзе объявил, что Грузия не будет поднимать вопрос переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года из-за, по словам главы грузинского правительства, "шантажа и манипуляции" со стороны некоторых политиков Европейского Союза.

ЕС предоставил Грузии статус кандидата в декабре 2023 года, но фактически заморозил процесс вступления на неопределенный срок и сократил финансовую поддержку в июне прошлого года после принятия закона об "иноагентах", который ЕС считает инспирированным Россией и авторитарным.

Кобахидзе заявил в интервью, что политика Тбилиси не виновата в том, что между Грузией и ЕС пока нет "здоровых отношений".

"Это из-за европейской бюрократии и политики в отношении Грузии. Если эта политика изменится, все будет в лучшем виде", – сказал он.

Напомним, накануне парламент Грузии, где нет оппозиции, принял пакет репрессивных законов.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос раскритиковала грузинскую власть за эти законодательные инициативы, которые, по ее словам, еще больше подорвут права граждан.