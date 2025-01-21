В Италии по ордеру Международного уголовного суда арестовали чиновника из Ливии

Итальянские власти на основании ордера Международного уголовного суда (МУС) арестовали чиновника судебной полиции Ливии по обвинению в военных преступлениях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Мужчина, которого итальянские власти назвали Наджимом Осемом Алмасари Хабишом, был задержан в городе Турин на севере страны.

Хабиша нашли по наводке Интерпола в компании других ливийцев и арестован по ордеру МУС по подозрению в совершении военных преступлений.

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Во время пребывания в Ливии мужчина руководил центром содержания мигрантов в столице страны Триполи как чиновник судебной полиции и был связан с ливийскими Специальными силами сдерживания.

Министр юстиции Италии Карло Нордио рассматривает вопрос о передаче материалов расследования главному прокурору апелляционного суда Рима, учитывая сложность дела, отметили в министерстве.

Как сообщалось, МКС готовится к тому, что Дональд Трамп введет против него экономические санкции после вступления в должность президента США.

Угроза американских санкций нависла над МУС после того, как в ноябре 2024 года он выдал ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за вероятные военные преступления и преступления против человечности в Газе.

В ответ на ордера Палата представителей США проголосовала за введение санкций против МУС.

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