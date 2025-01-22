В Италии критикуют Мелони за решение отпустить ливийского генерала, несмотря на ордер МУС

В Италии начались бурные дискуссии и обвинения в адрес правительства Джорджи Мелони после того, как в стране не стали арестовывать ливийского генерала, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

В воскресенье в Турине задержали на основании ордера МУС ливийского генерала Наджима Осема Альмасри Хабиша, главу судебной полиции Ливии, который прибыл в Италию как зритель футбольного матча.

Международный уголовный суд в Гааге обвиняет его в военных преступлениях и преступлениях против человечности в тюрьме под Триполи, где удерживают мигрантов.

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Однако впоследствии итальянский суд решил, что произошла "процедурная ошибка" (поскольку арест состоялся без согласования с Минюстом), и не стал удовлетворять ходатайство о мере пресечения. Генерала отпустили и якобы репатриировали в Ливию на правительственном самолете.

Итальянская оппозиция и правозащитные группы назвали такой шаг скандалом, в частности как для страны-соучредителя МУС.

Как напоминают, Мелони полагается на сотрудничество с ливийским правительством в вопросе противодействия нелегальной миграции. Благодаря работе Рима с правительствами государств на севере Африки, с берегов которых обычно отправляются лодки, количество прибывающих лодок в 2024 году снизилось более чем на 60%.

"Премьер говорит, что хочет преследовать контрабандистов людьми по всему миру. Вчера один такой был в ее распоряжении, тот, кого МУС назвал опасным преступником – и вы отпустили его и отправили в Триполи правительственным самолетом. Мне одному кажется, что это безумие?" – отреагировал экс-премьер Маттео Ренци.

"Разве Мелони не собиралась вести глобальную борьбу с контрабандистами людей и арестовывать их? Вместо этого сегодня она освободила ливийского контрабандиста и палача и отправила его обратно в Ливию, несмотря на ордер МУС", – отреагировал депутат из партии "Зеленая Европа" Анджело Бонелли.

В итальянской Amnesty International назвали случай "скандалом".

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