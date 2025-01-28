Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что против нее и нескольких должностных лиц начали расследование из-за освобождения ливийского генерала Наджима Осема Альмасри, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд.

Об этом Мелони заявила в распространенном в соцсетях обращении, сообщает "Европейская правда".

В видео премьер Италии утверждает, что получила от прокуратуры письмо с подозрением в хищении средств и пособничестве в преступлении в связи с освобождением ливийского генерала.

По словам Мелони, под следствие также попали министр юстиции Италии Карло Нордио, министр внутренних дел Маттео Пьянтедози и заместитель министра по вопросам разведки Альфредо Мантовано.

Реклама:

Мелони показывает письмо с уведомлением о подозрении Фото: скриншот

Она повторила уже озвученные итальянскими властями аргументы относительно освобождения Альмассри: мол, его задержание произошло с нарушением процедуры, и ливийского генерала экстрадировали на родину "из соображений безопасности".

"Меня нельзя шантажировать, меня нельзя запугать. Возможно ли, что по этой причине меня, скажем так, не любят те, кто не хочет, чтобы Италия менялась и становилась лучше?", – риторически спрашивает Мелони.

Пребывание под следствием не означает, что премьеру Италии предъявят обвинения или что она совершила преступление. Этот шаг также не обязывает ее подать в отставку.

Напомним, ливийского генерала задержали на основании ордера МУС 19 января после футбольного матча в Турине. Но через несколько дней апелляционный суд Рима постановил освободить Альмасри, которого отправили в Ливию на борту самолета итальянских спецслужб.

Согласно ордеру Международного уголовного суда, Альмасри обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в ливийской тюрьме Митига, начиная с 2015 года.

Итальянская оппозиция и правозащитные группы назвали такой шаг скандалом, в частности как для страны-соучредителя МУС.