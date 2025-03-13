В Испании окончательно закрыли дело о связях каталонских сепаратистов с РФ

Уголовная палата Верховного суда Испании окончательно закрыла производство по делу о государственной измене экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона из-за якобы связи с Россией.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Решение судей Верховного суда Испании было принято после того, как в прошлом году закрыть дело постановил высший суд Барселоны.

В постановлении, которое получила Europa Press, судьи объяснили, что "единственным правильным процессуальным решением является архивирование производства без дальнейших проволочек".

"Не нам, без открытого легитимного процессуального порядка, анализировать ни суть иска, который был лишен силы, ни правильность решения, принятого с полной юрисдикцией Высшим судом Барселоны", – отметили они.

Напомним, речь шла о так называемом "деле Волхова", начатом после операции Гражданской гвардии Испании в октябре 2020 года в рамках расследования растраты государственных средств для организации беспорядков сторонниками независимости Каталонии.

Подозрения о связях каталонских сепаратистов с Россией появились после референдума о независимости и беспорядков в 2017 году.

В ходе расследования дела выяснилось, что каталонские чиновники, в том числе бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон, контактировали с представителями режима Владимира Путина.

Пучдемон, который сейчас находится за пределами Испании, скрываясь от испанского правосудия по другим уголовным обвинениям, связи с Россией последовательно опровергал.