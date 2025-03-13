В Іспанії остаточно закрили справу про звʼязки каталонських сепаратистів з РФ

Кримінальна палата Верховного суду Іспанії остаточно закрила провадження у справі про державну зраду експрезидента Каталонії Карлеса Пучдемона через нібито звʼязки з Росією.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Рішення суддів Верховного суду Іспанії було ухвалене після того, як минулого року закрити справу постановив найвищий суд Барселони.

У постанові, яку отримала Europa Press, судді пояснили, що "єдиним правильним процесуальним рішенням є архівування провадження без подальших зволікань".

"Не нам, без відкритого легітимного процесуального порядку, аналізувати ані суть позову, який був позбавлений чинності, ані правильність рішення, ухваленого з повною юрисдикцією Вищим судом Барселони", – зазначили вони.

Нагадаємо, ішлось про так звану "справу Волхова", розпочату після операції Цивільної гвардії Іспанії в жовтні 2020 року в межах розслідування розтрати державних коштів для організації заворушень прихильниками незалежності Каталонії.

Підозри про звʼязки каталонських сепаратистів з Росією зʼявились після референдуму про незалежність і заворушень у 2017 році.

Під час розслідування справи зʼясувалось, що каталонські високопосадовці, зокрема колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон, контактували з представниками режиму Владіміра Путіна.

Пучдемон, який нині перебуває за межами Іспанії, ховаючись від іспанського правосуддя за іншими кримінальними звинуваченнями, звʼязки з Росією послідовно спростовував.