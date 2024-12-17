Суд обязал прекратить расследование о связях каталонских сепаратистов с РФ

Высокий суд Барселоны постановил закрыть очередное расследование о якобы попытке вмешательства России в движение за независимость Каталонии во время референдума 2017 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTVE.

Речь идет о так называемом "деле Волхова", начатом после операции Гражданской гвардии Испании в октябре 2020 года в рамках расследования растраты государственных средств для организации беспорядков сторонниками независимости Каталонии.

В ходе расследования дела выяснилось, что каталонские чиновники, в частности бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон, контактировали с представителями режима Владимира Путина.

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Расследование дела продолжали несколько раз, что высокий суд Барселоны уже признал необоснованным, но судья Хоакин Агирре продолжил расследование.

В нынешнем решении высокий суд Барселоны рассматривал апелляцию, поданную несколькими обвиняемыми по "делу Волхова" на решение Агирре открыть отдельное производство для продолжения расследования.

Суд постановил, что действия Агирре были "явным и грубым нарушением" его предыдущего постановления, и обязал прекратить его расследование.

Напомним, что подозрения о связях каталонских сепаратистов с Россией появились после референдума о независимости и беспорядков в 2017 году.

Пучдемон, который сейчас находится за пределами Испании, скрываясь от испанского правосудия по другим уголовным обвинениям, связи с Россией последовательно опровергал.