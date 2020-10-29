Группа из РФ предлагала лидеру Каталонии 10 000 солдат в поддержку независимости - судья

Российская группа предложила отправить 10 000 солдат в Каталонию, чтобы помочь региону достичь независимости от Испании в 2017 году.

Об этом заявил судья Хоакин Агирре, который расследует злоупотребления государственными средствами для финансирования неудачного референдума о независимости, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сразу после того, как испанская полиция задержала 21 влиятельного каталонского бизнесмена по подозрению в нецелевом использовании государственных средств и отмывании денег, судья Агирре заявил, что российская группа, созданная во времена Михаила Горбачева, предложила "поддержку" бывшему главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону.

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Поддержка предлагалась в вид отправления 10 000 солдат в регион и денег на погашение долгов Каталонии, если он провозгласит независимость. Больше никаких деталей об этой группе не было предоставлено.

"Если бы он согласился, события, вероятно, были бы трагическими и вызвали бы вооруженный конфликт с государством с неизвестным количеством смертей", - написал Агирре в официальном отчете, в котором подробно описываются аресты и обыски, проведенные в среду.

Судья основывал свои подозрения на сообщениях Гражданской гвардии, одного из полицейских подразделений Испании, и двух аудиозаписях, найденных в телефоне Виктора Терадельяса, одного из арестованных бизнесменов, якобы контактировал с представителем российской группы.

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Еще один из арестованных, Ксавье Вендрелл, бывший член каталонского правительства и бывший участник распущенной террористической группы Terra Lliure, отметил, что за ним следят испанские спецслужбы и он хочет "гарантировать максимальную безопасность, чтобы его отношения с Россией не стали известными".

В отчете Агирре также упоминается о встрече Ориоля Солера, бизнесмена, арестованного в рамках той же операции, и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне 9 ноября 2017. По словам судьи, встреча состоялась на фоне "стратегии дезинформации и дестабилизации, в которой также участвовал правительство Кремля". Судья также сказал, что Солер поехал в Петербург в июне 2017 года.

Адвокат Солера назвал аргументы судьи простыми теориями и заявил прессе, что его клиента не задержат, поскольку он не выступал за независимость.

Пучдемон, который сейчас является членом Европарламента, обвинил испанское государство в попытке подавить сторонников независимости Каталонии. "Они пытаются добиться политической и гражданской смерти движения за независимость, потому что через три года после провозглашения независимости мы продолжаем бороться за правое дело", - написал он в Twitter.