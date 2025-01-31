В Стамбуле произошло столкновение на акции в поддержку оппозиционного мэра

В турецком Стамбуле произошло столкновение между полицией и протестующими, которые пришли к зданию суда, чтобы выразить свою поддержку оппозиционному мэру города Экрему Имамоглу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Имамоглу вызвали для дачи показаний по двум новым судебным делам против него: в связи с его высказываниями в адрес главного прокурора и судебного эксперта.

Он давал показания прокурорам в течение двух часов.

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Мэр Стамбула уже был осужден по обвинению в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции, и ему грозит запрет на политическую деятельность, если его приговор 2022 года будет подтвержден судом высшей инстанции.

Он также находится под следствием по обвинению в причастности к предполагаемой фальсификации предложений на тендере, проведенном в 2015 году.

Тысячи сторонников собрались у здания суда в районе Чаглаян в знак протеста против судебных процессов против Имамоглу.

Ali Dinç/bianet

Напряженность возросла, когда спецназовцы заблокировали специальный автобус, который служит трибуной для политиков, на подъезде к зданию суда.

Это привело к столкновениям между протестующими и полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. Неизвестно, были ли произведены какие-либо аресты.

Позже Имамоглу обратился к толпе с крыши автобуса в другом месте.

"Сегодняшний вопрос – это вопрос справедливости, вопрос поиска прав и правосудия. К сожалению, сегодняшний вопрос вытекает из заговора, который готовится против Стамбула", – сказал мэр.

Ранее в Турции задержали трех журналистов оппозиционного телеканала Halk TV, которые освещали судебное расследование в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Напомним, в ноябре прошлого года в Турции сместили с должностей трех избранных на последних выборах прокурдских мэров из-за обвинений в преступлениях, связанных с терроризмом.

Перед тем в Турции задержали главу муниципалитета от Республиканской народной партии, главной оппозиционной силы, обвинив его в связях с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции под запретом как террористическая организация. Из-за этого сотни людей вышли на протесты.