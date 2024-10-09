Госагентство Турции проиграло суд лидеру оппозиции, который назвал их лжецами

Турецкий суд отклонил иск государственного информагентства Anadolu к мэру Стамбула и ведущему оппозиционному политику Экрема Имамоглу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Cumhuriyet.

Мэр Стамбула раскритиковал освещение выборов агентством Anadolu во время первого тура президентских выборов в ночь на 14 мая. Ссылаясь на эту критику, руководство агентства подало иск против Имамоглу, требуя 100 тысяч лир компенсации. Это дело рассматривалось в 4-м гражданском суде первой инстанции города Бююкчекмедже.

Суд постановил закрыть дело с возможностью подачи апелляции.

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Оценивая данные выборов в своем выступлении в штаб-квартире Республиканской народной партии, Имамоглу сказал: "Хотя мы заявляем о своей вере в каждого должностного лица нашего государства, очевидно, что мы никогда не верим в агентство Anadolu, поскольку его название здесь не упоминается".

Ещё в одном заявлении в тот же вечер он сказал: "Не забывайте об агентстве Anadolu, мои дорогие друзья, это учреждение в вегетативном состоянии. Там нет институции, мы возродим эту институцию. Люди в масках ведут свои собственные процессы за спиной вегетативной институции. Не дайте себя обмануть. Это лживые люди. Они лжецы".

Юристы Anadolu заявили, что они понесли убытки из-за слов Имамоглу, и сказали: "Мы были вынуждены подать этот иск, поскольку заявления ответчика нанесли ущерб доверию к нашему агентству, ответчик провел сознательную и целенаправленную кампанию самосуда, по этой причине мы потеряли многих наших подписчиков, мы понесли финансовые потери".

Имамоглу рассматривается как потенциальный конкурент президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в борьбе за президентское кресло.

В начале июня Эрдоган официально вступил в должность президента Турции.

Согласно официальным результатам второго тура, Эрдоган выиграл президентские выборы с результатом 52,18%, тогда как оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил 47,82% голосов.

Срок полномочий Эрдогана продлится до 2028 года.