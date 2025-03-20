В США представили резолюцию о непризнании оккупированных территорий Украины российскими

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик совместно с коллегами представили проект двухпартийной резолюции, которая утверждает, что исключительной политикой правительства Соединенных Штатов является непризнание и несовершение любых действий, предусматривающих признание претензий РФ в отношении оккупированных ею суверенных украинских территорий.

Об этом Фицпатрик сообщил на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Фицпатрик заявил, что суверенитет Украины является незыблемым, а ее независимость – абсолютной, поэтому любая попытка признать территориальные претензии России станет "предательством международного права и демократических ценностей".

"Так же, как мы отказались признать советскую аннексию стран Балтии, мы никогда не должны легитимизировать захватническую войну России против Украины. Границы не могут быть перекроены силой", – пояснил конгрессмен-республиканец.

Резолюция о непризнании оккупированных Россией территорий четко заявляет, что границы Украины, установленные в 1991 году, остаются украинскими – независимо от незаконной военной оккупации, политических манипуляций или попыток насильственной аннексии со стороны России.

Она также отвергает любую политику или действия США, которые предусматривают признание территориальных претензий России, и подтверждает, что:

Суверенитет Украины не подлежит обсуждению; Ни одна российская аннексия – прошлая, нынешняя или будущая – никогда не будет легитимизирована; Справедливый и длительный мир должен привлечь Россию к ответственности и укрепить международное право.

Резолюцию представили конгрессмен Фицпатрик вместе с конгрессменом-республиканцем Майком Тернером, который возглавляет делегацию США в парламентской ассамблее НАТО, и конгрессменом-демократом Джерри Конноли, а также – двухпартийной коалицией, в которую входят члены Палаты представителей Дон Бейкон, Брендан Бойл, Крисси Хулахан, Стени Гойер, Марси Каптур, Майк Лоулер и Джо Уилсон.

Накануне во время визита в Финляндию президент Украины Владимир Зеленский признал, что на мирных переговорах будут подниматься территориальные вопросы, но подчеркнул, что это – красная линия для Украины.

Недавно советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что будущее соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю последней территорий в обмен на "будущие гарантии безопасности".

Государственный секретарь США Марко Рубио также говорил, что Украине придется пойти на уступки в отношении территорий, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.