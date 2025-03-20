У США представили резолюцію про невизнання окупованих територій України російськими 

Член Палати представників США від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік спільно з колегами представили проєкт двопартійної резолюції, яка стверджує, що виключною політикою уряду Сполучених Штатів є невизнання та невчинення будь-яких дій, що передбачають визнання претензій РФ щодо окупованих нею суверенних українських територій.

Про це Фіцпатрік повідомив на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Фіцпатрік заявив, що суверенітет України є непорушним, а її незалежність – абсолютною, тому будь-яка спроба визнати територіальні претензії Росії є "зрадою міжнародного права і демократичних цінностей".

"Так само, як ми відмовилися визнати радянську анексію країн Балтії, ми ніколи не повинні легітимізувати загарбницьку війну Росії проти України. Кордони не можуть бути перекроєні силою", – пояснив конгресмен-республіканець.

Резолюція про невизнання окупованих Росією територій чітко заявляє, що кордони України, встановлені в 1991 році, залишаються українськими – незалежно від незаконної військової окупації, політичних маніпуляцій чи спроб насильницької анексії з боку Росії.

Вона також відкидає будь-яку політику чи дії США, які передбачають визнання територіальних претензій Росії, і підтверджує, що:

Суверенітет України не підлягає обговоренню; Жодна російська анексія – минула, теперішня чи майбутня – ніколи не буде легітимізована; Справедливий і тривалий мир має притягнути Росію до відповідальності і зміцнити міжнародне право.

Резолюцію представили конгресмен Фіцпатрік разом з конгресменом-республіканцем Майком Тернером, який очолює делегацію США у парламентській асамблеї НАТО, та конгресменом-демократом Джеррі Коннолі, а також – двопартійною коаліцією, до якої входять члени Палати представників Дон Бейкон, Брендан Бойл, Кріссі Хулахан, Стені Гоєр, Марсі Каптур, Майк Лоулер і Джо Вілсон.

Напередодні під час візиту до Фінляндії президент України Володимир Зеленський визнав, що на мирних переговорах будуть підніматися територіальні питання, але наголосив, що це – червона лінія для України.

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Майк Волц припустив, що майбутня угода про завершення війни Росії проти України може передбачати втрату останньою територій в обмін на "майбутні гарантії безпеки".

Державний секретар США Марко Рубіо також говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.