У США представили резолюцію про невизнання окупованих територій України російськими
Член Палати представників США від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік спільно з колегами представили проєкт двопартійної резолюції, яка стверджує, що виключною політикою уряду Сполучених Штатів є невизнання та невчинення будь-яких дій, що передбачають визнання претензій РФ щодо окупованих нею суверенних українських територій.
Про це Фіцпатрік повідомив на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".
Фіцпатрік заявив, що суверенітет України є непорушним, а її незалежність – абсолютною, тому будь-яка спроба визнати територіальні претензії Росії є "зрадою міжнародного права і демократичних цінностей".
"Так само, як ми відмовилися визнати радянську анексію країн Балтії, ми ніколи не повинні легітимізувати загарбницьку війну Росії проти України. Кордони не можуть бути перекроєні силою", – пояснив конгресмен-республіканець.
Резолюція про невизнання окупованих Росією територій чітко заявляє, що кордони України, встановлені в 1991 році, залишаються українськими – незалежно від незаконної військової окупації, політичних маніпуляцій чи спроб насильницької анексії з боку Росії.
Вона також відкидає будь-яку політику чи дії США, які передбачають визнання територіальних претензій Росії, і підтверджує, що:
- Суверенітет України не підлягає обговоренню;
- Жодна російська анексія – минула, теперішня чи майбутня – ніколи не буде легітимізована;
- Справедливий і тривалий мир має притягнути Росію до відповідальності і зміцнити міжнародне право.
Резолюцію представили конгресмен Фіцпатрік разом з конгресменом-республіканцем Майком Тернером, який очолює делегацію США у парламентській асамблеї НАТО, та конгресменом-демократом Джеррі Коннолі, а також – двопартійною коаліцією, до якої входять члени Палати представників Дон Бейкон, Брендан Бойл, Кріссі Хулахан, Стені Гоєр, Марсі Каптур, Майк Лоулер і Джо Вілсон.
Напередодні під час візиту до Фінляндії президент України Володимир Зеленський визнав, що на мирних переговорах будуть підніматися територіальні питання, але наголосив, що це – червона лінія для України.
Нещодавно радник президента США з національної безпеки Майк Волц припустив, що майбутня угода про завершення війни Росії проти України може передбачати втрату останньою територій в обмін на "майбутні гарантії безпеки".
Державний секретар США Марко Рубіо також говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.