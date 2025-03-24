"Продуктивная и сфокусированная": Умеров рассказал о результатах разговора с США в Эр-Рияде

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что разговор с американской делегацией в Саудовской Аравии был "продуктивным и сфокусированным", не вдаваясь в детали.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем X после встречи с американской делегацией в Эр-Рияде.

В воскресенье около 22:30 Рустем Умеров сообщил, что встреча завершилась.

We have concluded our meeting with the American team.

The discussion was productive and focused – we addressed key points including energy.



President Volodymyr Zelenskyy’s goal is to secure a just and lasting peace for our country and our people – and, by extension, for all of… – Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 23, 2025

"Дискуссия была продуктивная и сфокусированная. Мы обсудили ключевые вопросы, в том числе энергетику", – отметил он.

Перед встречей Умеров сообщал, что она будет в большей степени технической и в украинскую делегацию входят эксперты по энергетическим вопросам и военные из морской и воздушной компоненты.

В МИД Украины ранее рассказали, что на этой встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф перед ожидаемыми переговорами Украины и США в Саудовской Аравии в очередной раз сказал, что верит в настроенность правителя РФ на мир и не видит российской угрозы для остальной Европы.