"Продуктивная и сфокусированная": Умеров рассказал о результатах разговора с США в Эр-Рияде

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что разговор с американской делегацией в Саудовской Аравии был "продуктивным и сфокусированным", не вдаваясь в детали.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем X после встречи с американской делегацией в Эр-Рияде.

В воскресенье около 22:30 Рустем Умеров сообщил, что встреча завершилась.

We have concluded our meeting with the American team.

The discussion was productive and focused – we addressed key points including energy.



President Volodymyr Zelenskyy’s goal is to secure a just and lasting peace for our country and our people – and, by extension, for all of…