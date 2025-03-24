СМИ: в Саудовской Аравии началась встреча делегаций США и России

В Саудовской Аравии начались переговоры американской и российской делегаций – на следующий день после "технических" переговоров делегации США с украинской.

Как пишет "Европейская правда", информацию об этом опубликовал телеканал Al Arabiya, откуда ее распространило российское РИА Новости, дополнив деталями.

Встреча, как сообщается, проходит в закрытом формате на территории роскошного отеля Ritz-Carlton.

Россию на ней представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Перед этим 23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.

В МИД Украины рассказывали, что на этой встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".

Перед обсуждением министр обороны Рустем Умеров, входивший в украинскую делегацию, говорил, что встреча будет в большей степени технической и в украинскую делегацию входят эксперты по энергетическим вопросам и военные с морской и воздушной компоненты.

По итогам переговоров Умеров сообщил, что разговор с американской делегацией в Саудовской Аравии был "продуктивным и сфокусированным", не вдаваясь в детали.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф перед ожидаемыми переговорами Украины и США в Саудовской Аравии в очередной раз сказал, что верит в настроенность правителя РФ на мир и не видит российской угрозы для остальной Европы.