WSJ: Трамп винит Уолтца в скандале с чатом в Signal

Президент США Дональд Трамп возлагает вину за скандал вокруг обсуждения топ-чиновниками конфиденциальных деталей операции в чате в Signal на своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц администрации.

Представители администрации заявили, что президент Трамп был разочарован этим эпизодом и направил свой гнев на Уолтца.

Но не было понятно, будет ли он увольнять своего советника по национальной безопасности, сказали чиновники.

По словам одного из чиновников, в понедельник Трамп спросил помощников, как Уолтц мог быть таким небрежным.

"Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая Уолтца", – заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник рассказал, как его случайно добавили к групповому чату в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.

Информация об этом инциденте вызвала скандал и вопросы по поводу того, понимают ли в команде Трампа правила обращения с секретной информацией.

Министр обороны США Пит Хегсет после обнародования фактов заявил, что "никто не переписывался о военных планах" и назвал редактора The Atlantic "дискредитированным так называемым журналистом".

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что топ-чиновники, которые обсуждали в чате в Signal конфиденциальные детали операции, не будут привлечены к дисциплинарной ответственности.