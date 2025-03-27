Греция выдвинула три условия для участия в миротворческой миссии в Украине

Греция будет участвовать в международных силах в Украине только при трех условиях: соглашение о прекращении огня, отсутствие развертывания на российской территории и четкая стратегия выхода, если боевые действия возобновятся.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис намерен подтвердить эти условия на саммите "коалиции решительных" в Париже в четверг.

Афины четко дали понять, что любое участие Греции возможно только после официального прекращения огня. Кроме того, греческие войска не будут действовать на территории России, а в случае нарушения Москвой режима прекращения огня войска будут немедленно выведены.

Хотя некоторые европейские страны рассматривали возможность развертывания войск под эгидой миссии ЕС, оппозиция со стороны России и некоторых стран-членов, таких как Венгрия, исключила такую возможность. Греция выступает за проведение операции под наблюдением ООН, считая, что это обеспечит более широкую международную легитимность.

Если планы миссии останутся в силе, роль Греции остается неопределенной. Среди вариантов – сухопутное развертывание в Украине или военно-морское участие в Черном море. Последний вариант лучше согласуется с оборонными приоритетами Греции. Однако непонятно, насколько это возможно, особенно если будет принято предложение Турции взять на себя командование силами, патрулирующими море.

Афины действуют осторожно, балансируя между своей приверженностью к Украине и интересами национальной безопасности. В отличие от НАТО, развертывание в Украине не предусматривает коллективной защиты иностранных войск, что вызывает беспокойство относительно потенциальных жертв.

Место развертывания будет иметь решающее значение, поскольку риски существенно отличаются на востоке Украины и в таких регионах, как Киев, Львов или Одесса.

В четверг, 27 марта, в Париже началась встреча лидеров государств, на которой будут обсуждать поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и прочного мира.

Так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.