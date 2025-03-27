Финляндия хочет продлить запрет на убежище для мигрантов, следующих из РФ

Правительство Финляндии обратилось в парламент с просьбой продлить до конца 2026 года действие закона, который позволяет отклонять просьбы об убежище от мигрантов, пересекающих закрытую восточную границу с Россией, и отправлять их обратно.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Финский министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что угроза использования миграции как оружия на восточной границе "остается высокой и непредсказуемой", где ситуация остается напряженная, но стабильная.

Правительство стремится продлить на год – до июля 2026 года – действие закона, который дает пограничникам право блокировать искателей убежища, пересекающих границу из России.

Действующее законодательство о чрезвычайном положении заканчивается 21 июля.

Финское правительство нуждается в поддержке трех четвертей депутатов в 200-местном парламенте, чтобы обеспечить продление действия закона, но пока неизвестно, удастся ли этого достичь.

Ранее в марте независимый чиновник Министерства юстиции Финляндии, ответственный за надзор за законностью действий правительства, заявил, что предложение продлить запрет является недостаточно обоснованным.

Напомним, закон о чрезвычайном положении, который позволил Финляндии отклонять заявки на убежище от мигрантов, направляющихся из России, был утвержден в июле 2024 года.

Он был частью ответа правительства на миграционное давление, инспирированное Россией – границу с которой Финляндия закрыла в конце 2023 года.