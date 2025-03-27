Администрация Трампа возобноввляет финансирование "Радио Свобода" после судебного иска

Администрация Трампа заявила, что возобновила финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и Фонда открытых технологий после того, как эти организации подали иски в суд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) прекратило финансирование в рамках более широких усилий администрации по ликвидации агентства, которое также осуществляет надзор за "Голосом Америки".

Министерство юстиции заявило, что требования групп о судебных запретах фактически не имеют смысла, поскольку правительство возобновило финансирование.

"Истец добился первоочередной судебной защиты – отзыва решения о расторжении грантового соглашения, о котором он просил в своей жалобе. Теперь, когда истец получил такое удовлетворение, позиция ответчиков заключается в том, что этот вопрос больше не является спорным", – написало Министерство юстиции в четверг в деле Фонда открытых технологий.

Иск был подан накануне запланированного на утро четверга слушания окружного судьи США Ройса Ламберта относительно того, следует ли немедленно обязать администрацию возобновить государственную финансовую поддержку программы. После того, как судья занял свое место, он быстро отложил слушания в связи с этим событием.

Фонд поддерживает технологии, направленные на продвижение глобальной свободы интернета и противодействие цензуре, и является одной из многочисленных программ, финансируемых USAGM, где специальным советником является Кари Лейк, потерпевший неудачу кандидат в губернаторы и сенаторы от республиканцев от штата Аризона.

Патрик Догерти, адвокат, представляющий технологический фонд, заявил, что группа отзовет свое ходатайство, как только администрация выполнит свои обязательства.

Адвокат Министерства юстиции Эбигейл Стаут сказала судье, что правительство "не может дать гарантии, когда деньги поступят на банковский счет", поскольку платеж должен пройти через процедуры Министерства финансов, но заверила, что вопрос о возобновлении рассматривается.

Судья проведет слушания в понедельник во второй половине дня, если соглашение не будет достигнуто.

Сдвиг в деле произошел после того, как Министерство юстиции США аналогичным образом сообщило, что USAGM возобновило финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", которое публикует контент на 27 языках для 23 стран Европы и Азии и также подало в суд после того, как его финансирование было заморожено.

Во вторник Ламберт встал на сторону радиостанции, издав приказ о возобновлении финансирования.

Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

19 марта стало известно, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM) и его должностных лиц Кари Лейк и Виктора Моралеса, пытаясь заблокировать решение о прекращении финансирования по федеральному гранту.

А 21 марта журналисты "Голоса Америки" и их профсоюзы подали в суд на администрацию Трампа, ведь за несколько дней до этого значительное количество сотрудников "Голоса Америки" были отправлены в "административный" отпуск начиная без права доступа к мейлам и выполнения работы, формирующей деятельность этого международного вещателя