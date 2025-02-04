Белград просит Вашингтон отсрочить санкции против энергетической компании

Сербская энергетическая компания NIS (Нефтяная индустрия Сербии) направила Управлению по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) официальный запрос об отсрочке введения санкций минимум на 90 дней.

Об этом сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает сербская телерадиокомпания РТС, пишет "Европейская правда".

Джедович-Ханданович заявила, что с учетом того, что NIS "играет значимую роль как в сербской, так и в региональной экономике" – компания обратилась к OFAC с просьбой отсрочить введение санкций минимум на 90 дней, пока рассматривают решение, которое может привести к их отмене.

По ее словам, этот запрос поддержали власти не только Сербии, но и Венгрии.

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Министр отметила, что ни сотрудники NIS, ни граждане Сербии не должны беспокоиться за будущее, поскольку руководство страны защитит их интересы.

"Напоминаем, что американские официальные лица неоднократно четко повторяли, что санкции не направлены против Сербии и ее граждан, и, соответственно, мы надеемся на конструктивное продолжение диалога, чтобы не нарушить энергетическую стабильность Сербии, а также во всем регионе", – добавила она.

10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний – "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний.

В SDN List занесена и сербская "дочка" "Газпромнефти" – NIS, о риске введения американских санкций против которой в конце декабря заявил президент Сербии Александр Вучич.

После этого Вучич анонсировал переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.