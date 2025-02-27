Администрация Трампа отсрочила санкции против сербской энергетической компании

Администрация президента США Дональда Трампа отложила на месяц санкции против сербской нефтяной компании NIS, мажоритарным владельцем которой являются российские компании и которая управляет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом.

Об этом сообщил сербский президент Александар Вучич в своем Instagram, пишет "Европейская правда".

Он опубликовал выдержку из письма Минфина США об отложении санкций в отношении NIS до 28 марта.

"Мы получили дополнительные 30 дней для нефтяной промышленности Сербии. Хорошие новости для граждан Сербии", – написал Вучич в своем Instagram-аккаунте.

Соединенные Штаты ввели санкции против российского нефтяного сектора 10 января и дали российской нефтяной компании "Газпром нефть" время до утра четверга, чтобы выйти из собственности NIS.

Сербия попросила Департамент контроля за иностранными активами Министерства финансов США отложить применение санкций против NIS минимум на 90 дней.

Российская государственная компания "Газпром нефть" и ее материнская компания "Газпром" владели 56,15% акций NIS с 2008 года.

В феврале "Газпром нефть" уменьшила свою долю в NIS до 44,85%.

NIS обеспечивает около 80% внутреннего розничного рынка сырой нефтью и газопродуктами. В случае введения санкций она не сможет импортировать сырую нефть через хорватского оператора Janaf.