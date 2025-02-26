"Газпром" уменьшил долю в сербской компании, которая попала под санкции США

Российская компания "Газпром нефть" передала часть своих акций сербской нефтяной компании NIS, которой грозит попадание под санкции США из-за российской собственности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Согласно сообщению, обнародованному белградской фондовой биржей BELEX, "Газпром нефть" уменьшила свою долю в NIS с 50% до 44,85%.

В то же время российский "Газпром" увеличил свою долю в сербской нефтяной компании с 6,15% до 11,3%.

Эти изменения означают, что "Газпром нефть" больше не имеет абсолютного большинства в NIS, поэтому сербская компания теоретически не должна подпадать под действие масштабных энергетических санкций США, объявленных в январе.

Правительство Сербии владеет еще 29,87% акций NIS, а остальные – принадлежат мелким акционерам.

"Мы продолжаем переговоры как с Соединенными Штатами, так и с Россией, чтобы достичь решения", – прокомментировала министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович.

Сербия, исторический союзник России, ранее подала официальный запрос в Министерство финансов США об отсрочке от санкций на 90 дней, чтобы найти "устойчивое решение, которое приведет к отмене" ограничений.

Если санкции не будут сняты, Сербия может столкнуться с дефицитом энергоресурсов, поскольку NIS обеспечивает около 80% внутреннего розничного рынка сырой нефтью и продуктами газа.