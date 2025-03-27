Канада обещает ответ на тарифы Трампа и готовится к торговой битве

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна вскоре отреагирует на новые тарифы на импортные автомобили, объявленные президентом США Дональдом Трампом, и может ввести ответные меры против Соединенных Штатов.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Карни назвал шаг Трампа "прямой атакой" и сообщил журналистам, что в четверг, 27 марта, созовет заседание кабинета министров на высоком уровне, чтобы принять решение об ответе.

"Мы будем защищать наших рабочих, мы будем защищать наши компании, мы будем защищать нашу страну, и мы будем защищать ее вместе", – заявил он.

Отвечая на вопрос, когда Канада отреагирует, Карни сказал: "Это произойдет вскоре, у нас есть варианты. Мы можем ввести соответствующие тарифы".

Кроме этого, Карни сообщил, что разговаривал с премьер-министром Онтарио Дугом Фордом, который ранее заявил журналистам, что "мы сделаем все возможное, чтобы причинить как можно больше боли американскому народу, не причиняя при этом боли канадскому населению".

Форд сообщил журналистам, что вскоре он будет говорить с другими девятью провинциями относительно скоординированного ответа.

"У нас есть два варианта – либо мы сдадимся как страна, и он переедет нас 15 раз и получит то, что хочет, либо мы почувствуем немного боли и будем бороться так, как никогда не боролись раньше. Я предпочитаю последнее – я верю в борьбу", – сказал он.

Напомним, Трамп объявил о введении 25% пошлины на импортируемые автомобили и легкие грузовики, которая вступит в силу уже на следующей неделе.

Это дополнительно к тарифам, которые уже действуют на эти товары. Пошлины вступят в силу со 2 апреля 2025 года.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет защищать свои интересы на фоне пошлин Трампа на автомобили.