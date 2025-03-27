Трамп говорит, что может снизить пошлины для Китая ради сделки по TikTok

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов уменьшить пошлины для Китая, чтобы заключить сделку с китайской компанией ByteDance по продаже TikTok.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как напомнило агентство, ByteDance имеет время до 5 апреля, чтобы найти не китайского покупателя TikTok, иначе приложение будет заблокировано в США из соображений национальной безопасности по закону, который должен был вступить в силу еще в январе 2024 года.

Однако Трамп заявил, что готов продлить апрельский дедлайн, если соглашение по приложению не будет достигнуто. Он признал, что Китай будет играть важную роль в заключении любого соглашения, в том числе в его одобрении.

"Возможно, я дам им небольшое снижение тарифов или еще что-то, чтобы это было сделано", – сказал Трамп журналистам.

Напомним, в середине января доступ к TikTok в США должны были закрыть по соображениям нацбезопасности и процесс уже начинался, однако Трамп с возвращением в Белый дом отсрочил запрет еще на 75 дней.

По решению, принятому при бывшей администрации Джо Байдена, платформе необходимо найти зарегистрированного в США покупателя, чтобы избежать запрета.

В СМИ попадала информация, что таким покупателем мог бы стать Илон Маск и что в Китае рассматривали это как допустимую уступку. В руководстве платформы, впрочем, называли эти слухи безосновательными.

Впрочем, американский миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в приобретении платформы TikTok.