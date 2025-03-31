Польша подпишет с США соглашение о противовоздушной обороне стоимостью почти $2 млрд

Польша и США подпишут соглашение стоимостью почти 2 млрд долларов по предоставлению материально-технической поддержки для системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил в понедельник, 31 марта, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш заявил, что "безопасность польского неба бесценна". Он отметил, что противоракетная оборона и сотрудничество с США являются приоритетом.

Позже глава Минобороны Польши подтвердил Reuters текстовым сообщением, что стоимость контракта составляет почти 2 млрд долларов.

Как отмечается, соглашение с США касается предоставления материально-технической поддержки для системы Patriot в Вооруженных силах и включает компоненты технической поддержки, а также обучение.

Министерство обороны Польши заявило, что реализация соглашения обеспечит оперативную готовность пусковых установок Patriot.

Недавно стало известно, Министерство обороны Польши весной планирует двухдневную военную подготовку для депутатов парламента.

Президент Польши Анджей Дуда обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой вынести на предстоящий саммит в Гааге вопрос о немедленном увеличении оборонных расходов стран Альянса до 3% от ВВП, поскольку, по его мнению, Европа "совсем не готова" к войне.