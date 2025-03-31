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Соратники Ле Пен после приговора заявляют о "казненной демократии"

Новости — Понедельник, 31 марта 2025, 14:55 — Мария Емец

Соратники лидера французских ультраправых Марин Ле Пен заявили, что считают политически мотивированным обвинительный приговор против нее по делу о фиктивной работе помощников в Европарламенте.

Как сообщает "Европейская правда", свои заявления они опубликовали в X после оглашения приговора.

"Сегодня не только несправедливо осудили Марин Ле Пен – сегодня казнили французскую демократию", – возмутился официальный лидер партии Жордан Барделла.

Эрик Сиотти, который сблизился с партией Ле Пен во время последних выборов, поставил вопрос, остается ли Франция еще демократией, и заявил, что "демократическая судьба нации конфискована возмутительным заговором", имея в виду, что Ле Пен лишают возможности баллотироваться на следующих выборах.

Также за Ле Пен вступился один из лидеров итальянских правых Маттео Сальвини и венгерский премьер Виктор Орбан.

Напомним, в понедельник 31 марта объявили приговор по делу о фиктивном найме евродепутатами "Национального объединения" помощников в Европарламенте, которым выплачивали гонорары из предусмотренного на это бюджета органа, но на практике они выполняли другую работу для партии.

Подсудимыми по делу были девять евродепутатов политсилы, включая саму Ле Пен и двенадцать помощников, всех признали виновными в хищении публичных средств или принятии средств, полученных незаконным способом.

Суд пришел к выводу, что общие убытки от нарушений составляют 2,9 млн евро.

Марин Ле Пен приговорили к двум годам условного срока и двум – домашнего ареста с электронным браслетом, и 5-летнего запрета занимать выборные должности – что означает, что она не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года. Также ей придется заплатить 100 тысяч евро штрафа.

Правопопулистскую французскую партию "Национальное объединение" обязали уплатить штраф в размере 2 млн евро. За половину этого штрафа зачислят 1 млн евро средств, конфискованных в рамках расследования дела.

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Франция
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