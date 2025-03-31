Соратники Ле Пен после приговора заявляют о "казненной демократии"
Соратники лидера французских ультраправых Марин Ле Пен заявили, что считают политически мотивированным обвинительный приговор против нее по делу о фиктивной работе помощников в Европарламенте.
Как сообщает "Европейская правда", свои заявления они опубликовали в X после оглашения приговора.
"Сегодня не только несправедливо осудили Марин Ле Пен – сегодня казнили французскую демократию", – возмутился официальный лидер партии Жордан Барделла.
Aujourd’hui, ce n’est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée : c’est la démocratie française qui est exécutée.#JeSoutiensMarine– Jordan Bardella (@J_Bardella) March 31, 2025
Эрик Сиотти, который сблизился с партией Ле Пен во время последних выборов, поставил вопрос, остается ли Франция еще демократией, и заявил, что "демократическая судьба нации конфискована возмутительным заговором", имея в виду, что Ле Пен лишают возможности баллотироваться на следующих выборах.
Le destin démocratique de notre nation confisqué par une cabale judiciaire indigne.– Eric Ciotti (@eciotti) March 31, 2025
La candidate favorite à l’élection présidentielle empêchée de se présenter.
Ce n’est pas un simple dysfonctionnement, c’est un système de captation du pouvoir qui écarte systématiquement tout…
Также за Ле Пен вступился один из лидеров итальянских правых Маттео Сальвини и венгерский премьер Виктор Орбан.
Напомним, в понедельник 31 марта объявили приговор по делу о фиктивном найме евродепутатами "Национального объединения" помощников в Европарламенте, которым выплачивали гонорары из предусмотренного на это бюджета органа, но на практике они выполняли другую работу для партии.
Подсудимыми по делу были девять евродепутатов политсилы, включая саму Ле Пен и двенадцать помощников, всех признали виновными в хищении публичных средств или принятии средств, полученных незаконным способом.
Суд пришел к выводу, что общие убытки от нарушений составляют 2,9 млн евро.
Марин Ле Пен приговорили к двум годам условного срока и двум – домашнего ареста с электронным браслетом, и 5-летнего запрета занимать выборные должности – что означает, что она не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года. Также ей придется заплатить 100 тысяч евро штрафа.
Правопопулистскую французскую партию "Национальное объединение" обязали уплатить штраф в размере 2 млн евро. За половину этого штрафа зачислят 1 млн евро средств, конфискованных в рамках расследования дела.