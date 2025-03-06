Франция заверила, что передает Украине разведданные на фоне остановки такой помощи от США

Франция предлагает Украине разведывательные данные после того, как Вашингтон заявил, что приостанавливает обмен разведданными с Киевом, пытаясь усилить давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил в четверг министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"У нас есть разведывательные ресурсы, которые мы используем, чтобы помочь украинцам", – сказал Лекорню в интервью радиостанции France Inter.

"Это было приостановлено со вчерашнего дня", – добавил он, имея в виду обмен США разведданными с Украиной.

"Я думаю, что для наших британских друзей, которые находятся в разведывательном сообществе с Соединенными Штатами, это более сложно", – отметил Лекорню.

Лекорню также сказал, что запас ядерного оружия Франции, разработанный в начале холодной войны и предназначенный для того, чтобы быть независимым от тогдашних доминирующих сил – Вашингтона и Москвы, является достаточным.

Франция открыта для обсуждения расширения защиты, которую предоставляет ее ядерный арсенал европейским партнерам перед лицом угрозы со стороны России, заявил в среду президент Эмманюэль Макрон.

Он выступал накануне саммита европейских лидеров, который, как ожидается, будет посвящен вопросам Украины и обороны.