Трамп на месяц освободил ряд автопроизводителей от тарифов для Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп освободит автопроизводителей от своих штрафных 25-процентных тарифов в отношении Канады и Мексики на один месяц, если они будут придерживаться существующих правил свободной торговли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Трамп также готов выслушать предложения по другим товарам, которые должны быть освобождены от тарифов, вступивших в силу во вторник, заявили в Белом доме.

Но Трамп четко дал понять, что не прекращает свою торговую войну с Канадой и Мексикой, поскольку он давит на обе страны, чтобы сдержать контрабанду фентанила. После телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Трамп заявил, что не уверен в улучшении ситуации.

"Он сказал, что стало лучше, но я сказал: "Этого недостаточно", – написал Трамп на своей социальной платформе Truth Social.

Открытые данные показывают, что только 0,2% всего изъятого в США фентанила поступает через канадскую границу, тогда как подавляющее большинство происходит с южной границы.

Канада готова уменьшить свои ответные меры на американские тарифы, если администрация Трампа отменит некоторые из введенных ею тарифов, сообщил источник в канадском правительстве.

Переговоры между Оттавой и Вашингтоном продолжаются, и никакого соглашения еще не достигнуто, предупредил источник, говоривший на условиях анонимности.

Месячная отсрочка вызвала отскок на автомобильных рынках, но торговая напряженность создала неопределенность для американских корпораций и подорвала доверие потребителей, что привело к распродаже акций в последние дни.

Тарифы Трампа создают чрезвычайные трудности для автопроизводителей, которые производят транспортные средства во всех трех странах и часто перевозят детали через североамериканские границы несколько раз, поскольку они встраиваются в системы и готовые транспортные средства.

Трамп также может отменить 10% тариф на импорт канадских энергоносителей, таких как сырая нефть и бензин, которые соответствуют правилам происхождения по соглашению о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Напомним, с 4 марта Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.

В ответ глава правительства Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 млрд долларов.

А канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".