Глава МИД Финляндии предлагает три шага, чтобы остановить войну России

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен отреагировала на российский ракетный удар по Сумах, предложив три шага для остановки российской захватнической войны.

Об этом она написала в соцсети Х воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Реагируя на трагедию, Валтонен отметила, что мир уже больше месяца ждет того, что Россия согласится на прекращение огня, однако она продолжает бомбить мирное население.

Поэтому, чтобы остановить войну, Валтонен предлагает:

продолжать укреплять самооборону Украины за счет военной помощи;

ослабить российскую военную машину с помощью экономических санкций;

установить четкий срок прекращения огня.

Ранее финский президент Александр Стубб предлагал установить 20 апреля дедлайном для того, чтобы РФ остановила войну. В случае отказа Стубб призвал к серьезному увеличению давления на Россию.

В частности, Стубб приветствовал предложенный группой американских сенаторов пакет санкций против России.

Он также выражал уверенность, что президент США Дональд Трамп наложит масштабные санкции на Россию в случае, если та откажется от полного прекращения огня.