Глава МЗС Фінляндії пропонує три кроки, щоб зупинити війну Росії

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен відреагувала на російський ракетний удар по Сумах, запропонувавши три кроки для зупинки російської загарбницької війни.

Про це вона написала у соцмережі Х неділю, повідомляє "Європейська правда".

Реагуючи на трагедію, Валтонен відзначила, що світ вже більше місяця чекає на те, що Росія погодиться на припинення вогню, проте вона продовжує бомбити мирне населення.

Тож, щоб зупинити війну, Валтонен пропонує:

продовжувати зміцнювати самооборону України за рахунок військової допомоги;

послабити російську військову машину за допомогою економічних санкцій;

встановити чіткий термін припинення вогню.

Раніше фінський президент Александр Стубб пропонував встановити 20 квітня дедлайном для того, щоб РФ зупинила війну. У разі відмови Стубб закликав до серйозного збільшення тиску на Росію.

Зокрема, Стубб привітав запропонований групою американських сенаторів пакет санкцій проти Росії.

Він також висловлював упевненість, що президент США Дональд Трамп накладе масштабні санкції на Росію в разі, якщо та відмовиться від повного припинення вогню.