Стубб "упевнений", що Трамп покарає Росію за відмову припинити війну в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив упевненість, що Дональд Трамп накладе масштабні санкції на Росію в разі, якщо та відмовиться від повного припинення вогню.

Про це він сказав в інтервʼю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Стубб висловив упевненість, що Трамп "хоче закінчити цю війну", і запропонував йому посилити санкційний тиск на Росію у разі, якщо та відмовиться від запропонованого режиму припинення вогню.

Він запропонував як крайній термін для Москви 20 квітня – день, коли виповниться три місяці з початку другого президентства Трампа, який припадає на Великдень.

"Але це припинення вогню повинно поєднуватися з дійсно жорстким батогом. І таким батогом може стати пропозиція сенатора Ліндсі Грема, який разом з більш ніж 50 сенаторами запропонував колосальний пакет санкцій", – додав президент Фінляндії.

На питання, наскільки Стубб вірить, що Трамп піде на тиск Росії в разі її відмови від "перемирʼя", він відповів: "Я цілком упевнений, що він це зробить… Маю більше впевненості, ніж сподівання".

Напередодні президент США сказав, що "дуже злий, розлючений" на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні. Він також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.

Трамп також заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на повне припинення вогню в Україні.