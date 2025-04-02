У Фінляндії підтримують ідею сенаторів США щодо нових санкцій проти Росії

Президент Фінляндії Александр Стубб привітав запропонований групою американських сенаторів пакет санкцій проти Росії.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Стубб впевнений, що найкращий спосіб зупинити загарбницьку війну Росії – максимально посилити тиск на Москву.

"Я вітаю двопартійний пакет санкцій, запропонований сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем в Сенаті США. Він амбітний", – наголосив він.

Фінський лідер вважає, що "цей пакет у поєднанні з чітким терміном безумовного припинення вогню є кроком до справедливого та міцного миру".

"Без максимального тиску Росія продовжить свою тактику затягування, і війна триватиме в осяжному майбутньому", – додав він.

Як інформували, половина Сенату США на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем представили у вівторок, 2 квітня, двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії у випадку, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України.

Нещодавно президент США Дональд Трамп висловив роздратування через затягування Владіміром Путіним переговорів про припинення вогню. Сенатори, які підтримали проєкт про первинні і вторинні санкції проти Росії, поділяють таке ж почуття роздратування.