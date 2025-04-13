Премьер-министр Польши Дональд Туск лаконично отреагировал на российский кровавый обстрел города Сумы, давая понять, что Россия на самом деле не стремится к прекращению огня.

Об этом Туск написал в воскресенье в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Туск опубликовал короткое сообщение на английском языке следующего содержания: "Российская версия перемирия. Кровавое Вербное воскресенье, Сумы, Украина".

Ранее в воскресенье во время выступления в Варшаве Туск сказал, что смерть украинцев в Сумах в воскресенье вызвало "то же зло, которое сейчас угрожает Польше и всей Европе".

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли по меньшей мере 32 человека, среди них два ребенка. Пострадали более 80 человек.

Президент Литвы Гитанас Науседа после российского ракетного удара по Сумам заявил, что только сила может заставить Россию остановить ее захватническую войну.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что атака российских войск на гражданские цели в Сумах переходит грань приемлемого и показывает, почему Дональд Трамп хочет остановить войну.