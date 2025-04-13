Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск лаконічно відреагував на російський кривавий обстріл міста Суми, даючи зрозуміти, що Росія насправді не прагне припинення вогню.

Про це Туск написав у неділю у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Туск опублікував коротке повідомлення англійською мовою наступного змісту: "Російська версія перемир'я. Кривава Вербна неділя, Суми, Україна".

Раніше у неділю під час виступу у Варшаві Туск сказав, що смерть українців у Сумах в неділю спричинило "те саме зло, яке нині загрожує Польщі і всій Європі".

Унаслідок російського ракетного удару вранці 13 квітня по центру Сум загинули щонайменше 32 людини, серед них дві дитини. Постраждали понад 80 осіб.

Президент Литви Гітанас Науседа після російського ракетного удару по Сумах заявив, що тільки сила може змусити Росію зупинити її загарбницьку війну.

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить межу прийнятного та показує, чому Дональд Трамп хоче зупинити війну.