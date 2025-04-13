Глава Еврокомиссии призвала к срочным мерам для прекращения огня в Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после российского ракетного удара по Сумах заявила о необходимости решительных мер для срочного достижения прекращения огня в Украине.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что удар по Сумах напоминает – Россия была и остается агрессором, который грубо нарушает международное право.

"Необходимы срочные решительные меры для достижения режима прекращения огня. Европа будет продолжать обращаться к партнерам и сохранять сильное давление на Россию, пока не прекратится кровопролитие и не будет достигнут справедливый и длительный мир на условиях Украины", – заявила глава ЕК.

Она добавила, что жертвы сегодняшнего нападения, их семьи и все украинцы "в наших сердцах".

Глава правительства Британии Кир Стармер после российского ракетного удара по гражданским в Сумах заявил, что лидер РФ Владимир Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что сегодня Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям президента США Трампа.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что атака российских войск на гражданские цели в Сумах переходит грань приемлемого и показывает, почему Дональд Трамп хочет остановить войну.