Глава Єврокомісії закликала до термінових заходів для припинення вогню в Україні

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після російського ракетного удару по Сумах заявила про необхідність рішучих заходів для термінового досягнення припинення вогню в Україні.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн підкреслила, що удар по Сумах нагадує – Росія була і залишається агресором, який грубо порушує міжнародне право.

"Необхідні термінові рішучі заходи для досягнення режиму припинення вогню. Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і зберігати сильний тиск на Росію, доки не припиниться кровопролиття і не буде досягнуто справедливого і тривалого миру на умовах України", – заявила глава ЄК.

Вона додала, що жертви сьогоднішнього нападу, їхні сім'ї та всі українці "в наших серцях".

Глава уряду Британії Кір Стармер після російського ракетного удару по цивільних у Сумах заявив, що лідер РФ Владімір Путін має погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов.

Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що сьогодні Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям президента США Трампа.

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить межу прийнятного та показує, чому Дональд Трамп хоче зупинити війну.