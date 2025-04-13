Премьер Италии заявила, что удар России по Сумах противоречит мирным идеям Трампа

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони осудила российский ракетный удар по Сумах, который Россия нанесла в Вербное воскресенье утром.

Об этом говорится в заявлении Мелони, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Мелони отметила, что решительно осуждает "это неприемлемое насилие, которое противоречит любой реальной приверженности к миру, которую пропагандирует президент Трамп и которую искренне поддерживает Италия вместе с Европой и другими международными партнерами".

"Я выражаю самые искренние соболезнования жертвам, их семьям и всему украинскому народу. Мы продолжим работать, чтобы остановить это варварство", – подчеркнула итальянский премьер.

Глава правительства Британии Кир Стармер после российского ракетного удара по гражданским в Сумах заявил, что лидер РФ Владимир Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что сегодня Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям президента США Трампа.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что атака российских войск на гражданские цели в Сумах переходит грань приемлемого и показывает, почему Дональд Трамп хочет остановить войну.

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли по меньшей мере 32 человека, среди них два ребенка. Пострадали 99 человек.