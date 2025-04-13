Прем’єрка Італії заявила, що удар Росії по Сумах суперечить мирним ідеям Трампа

Глава італійського уряду Джорджа Мелоні засудила російський ракетний удар по Сумах, якого Росія завдала у Вербну неділю вранці.

Про це йдеться у заяві Мелоні, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Мелоні відзначила, що рішуче засуджує "це неприйнятне насильство, яке суперечить будь-якій реальній прихильності до миру, яку пропагує президент Трамп і яку щиро підтримує Італія разом з Європою та іншими міжнародними партнерами".

"Я висловлюю найщиріші співчуття жертвам, їхнім родинам та всьому українському народу. Ми продовжимо працювати, щоб зупинити це варварство", – наголосила італійська прем’єрка.

Глава уряду Британії Кір Стармер після російського ракетного удару по цивільних у Сумах заявив, що лідер РФ Владімір Путін має погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов.

Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що сьогодні Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям президента США Трампа.

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить межу прийнятного та показує, чому Дональд Трамп хоче зупинити війну.

Унаслідок російського ракетного удару вранці 13 квітня по центру Сум загинули щонайменше 32 людини, серед них дві дитини. Постраждали 99 осіб.