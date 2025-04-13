Шольц: Россия должна принять всеобъемлющее прекращение огня и война должна завершиться

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц после российского ракетного удара по Сумах 13 апреля заявил, что война должна закончиться и Россия должна согласиться на всеобъемлющее прекращение огня.

Об этом Шольц написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Шольц отметил, что кадры из Сум, где в Вербное воскресенье российские ракеты убили мирных жителей, "вызывают ужас". Он считает, что это российское нападение показывает, на что похожа якобы готовность России к миру.

"Вместо этого мы видим, что Россия беспощадно продолжает свою захватническую войну против Украины. Эта война должна закончиться, и Россия должна наконец согласиться на всеобъемлющее прекращение огня", – написал глава немецкого правительства, который покинет пост в начале мая.

Германия, добавил Шольц, работает над этим вместе с европейскими и международными партнерами.

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли по меньшей мере 32 человека, среди них два ребенка. Пострадали 99 человек.

Глава правительства Британии Кир Стармер после российского ракетного удара по гражданским в Сумах заявил, что лидер РФ Владимир Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что сегодня Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям президента США Трампа.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог отметил, что атака российских войск на гражданские цели в Сумах переходит грань приемлемого и показывает, почему Дональд Трамп хочет остановить войну.