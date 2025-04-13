Шольц: Росія має прийняти всеосяжне припинення вогню і війна має завершитися

Виконувач обов’язків канцлера Німеччини Олаф Шольц після російського ракетного удару по Сумах 13 квітня заявив, що війна повинна закінчитися і Росія має погодитись на всеосяжне припинення вогню.

Про це Шольц написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Шольц відзначив, що кадри з Сум, де у Вербну неділю російські ракети вбили мирних жителів,"викликають жах". Він вважає, що цей російський напад показує, на що схожа нібито готовність Росії до миру.

"Натомість ми бачимо, що Росія нещадно продовжує свою загарбницьку війну проти України. Ця війна має закінчитися, і Росія повинна нарешті погодитися на всеосяжне припинення вогню", – написав очільник німецького уряду, який залишить посаду на початку травня.

Німеччина, додав Шольц, працює над цим разом з європейськими та міжнародними партнерами.

Унаслідок російського ракетного удару вранці 13 квітня по центру Сум загинули щонайменше 32 людини, серед них дві дитини. Постраждали 99 осіб.

Глава уряду Британії Кір Стармер після російського ракетного удару по цивільних у Сумах заявив, що лідер РФ Владімір Путін має погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов.

Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що сьогодні Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям президента США Трампа.

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог зазначив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить межу прийнятного та показує, чому Дональд Трамп хоче зупинити війну.