Эстония об ударе по Сумах: в мире не хватит слов, чтобы описать зло России

Руководство Эстонии – президент, премьер-министр и глава МИД – отреагировало на российскую ракетную атаку по Сумах, которая 13 апреля унесла жизни 32 человек.

Свои реакции Алар Карис, Кристен Михал и Маргус Тсахкна опубликовали в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

В частности, президент Алар Карис назвал российскую атаку жестокой и выразил глубокие соболезнования семьям погибших. "Мы решительно поддерживаем право Украины на самооборону", – написал он.

Эстонский премьер Кристен Михал призвал признать, что "цель России – стереть Украину с лица земли". По его словам, еще одна жестокая атака против невинных гражданских является тому подтверждением.

"Наша помощь Украине не может быть отложена в самый ответственный момент. Без давления на Россию не будет мира", – убежден Михал.

Глава МИД Маргус Тсахкна написал, что "в мире не хватит слов, чтобы описать бесчеловечность и зло России".

"Наши сердца с Украиной. Искренние соболезнования всем пострадавшим от теракта в Сумах", – отметил глава эстонской дипломатии.

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли 32 человека, из них двое детей. Количество пострадавших возросло до 99, из них 11 детей.

Глава правительства Британии Кир Стармер после российского ракетного удара по гражданским в Сумах заявил, что лидер РФ Владимир Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что сегодня Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям президента США Трампа.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог отметил, что атака российских войск на гражданские цели в Сумах переходит грань приемлемого и показывает, почему Дональд Трамп хочет остановить войну.